«Представление Израиля придаёт ответственность». Ткаченко и Килияков — о смене федерации

Израильские фигуристы-юниоры Элизабет Ткаченко и Алексей Килияков, выступающие в танцах на льду, рассказали об удачном сезоне и смене федерации.

«В прошлом году мы уже пятый год выступали в категории юниоров. Несмотря на то что мы молоды, мы начинаем чувствовать, что становимся командой старшего возраста. Это конечная цель в любом случае для топ-команды юниоров с намерениями занять подиум. Отчасти это благодаря поддержке нашей федерации. Всё очень повлияло на наш настрой, катание и уверенность в себе, поэтому мы и смогли показать такие успешные результаты в прошедшем сезоне.

Представление Израиля в некотором смысле накладывает большую ответственность, потому что, когда ты получаешь возможность участвовать в международных соревнованиях, ты должен быть готов как спортсмен, чтобы показать хорошие результаты. Смена федерации была большим шагом, это было очень полезно, потому что президент федерации, судьи и технические специалисты были очень доброжелательны. Они работали с нами над улучшением наших программ и направляли нас в нужное русло», — приводит слова Килиякова Golden Skate.

Пара завоевала серебро в финале юниорского Гран-при, заняли второе место на чемпионате мира по фигурному катанию 2024 года среди юниоров. В начале сезона спортсмены выступили на международном турнире по танцам на льду в Лейк-Плэсиде в 2023 году, заняв седьмое место.