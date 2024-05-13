Российская фигуристка Овсянкина представит Францию в следующем сезоне

Тренер Марьен де ла Асунсьон рассказал, что российская фигуристка Алиса Овсянкина, которая выступает в паре с французским фигуристом Максимилианом Райе, будет выступать за Францию со следующего сезона.

«Алиса и Максимилиан будут представлять Францию в следующем сезоне. В июле они примут участие в отборе на Гран-при среди юниоров во Франции», — приводит слова де ла Асунсьона ТАСС.

До 2022 года Овсянкина выступала в дуэте с Самохиным. Они становились серебряными призерами этапа юниорского Гран-при России и стали пятыми на первенстве России среди юниоров — 2022. В июле 2023 года Овсянкина встала в пару с Райе и стала тренироваться в Лионе под руководством де ла Асунсьона, Эми Хираи, Оливье Шонфельдера и Мюриель Буше-Зазуи.