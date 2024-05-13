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Российская фигуристка Овсянкина представит Францию в следующем сезоне

Российская фигуристка Овсянкина представит Францию в следующем сезоне
Алиса Овсянкина, Максимилиан Райе
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Тренер Марьен де ла Асунсьон рассказал, что российская фигуристка Алиса Овсянкина, которая выступает в паре с французским фигуристом Максимилианом Райе, будет выступать за Францию со следующего сезона.

«Алиса и Максимилиан будут представлять Францию в следующем сезоне. В июле они примут участие в отборе на Гран-при среди юниоров во Франции», — приводит слова де ла Асунсьона ТАСС.

До 2022 года Овсянкина выступала в дуэте с Самохиным. Они становились серебряными призерами этапа юниорского Гран-при России и стали пятыми на первенстве России среди юниоров — 2022. В июле 2023 года Овсянкина встала в пару с Райе и стала тренироваться в Лионе под руководством де ла Асунсьона, Эми Хираи, Оливье Шонфельдера и Мюриель Буше-Зазуи.

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