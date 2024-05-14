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Авербух похвалил Плющенко за раскрутку шоу вокруг Александры Трусовой

Авербух похвалил Плющенко за раскрутку шоу вокруг Александры Трусовой
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Олимпийский призёр в танцах на льду, известный хореограф-постановщик Илья Авербух высказался об участии российской фигуристки Александры Трусовой в шоу двукратного Олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. По словам Авербуха, Плющенко повезло, что он может предложить зрителям эксклюзив — выступление Трусовой, так как спортсменка, по договорённостям, не может участвовать в иных шоу.

«Это эксклюзивность. И они молодцы с Яной (Рудковской — примечание «Чемпионата»). Это хоть какой-то эксклюзив. Это правильный путь, потому что должна быть идентификация. Должен быть момент, что зритель… Это мотивация для него прийти. Главное, что в итоге это разрушает общий рынок.

Потому что когда вокруг каждую неделю происходит какое-нибудь ледовое шоу, то ты спокойно говоришь: «Ладно, я на этой неделю не схожу, схожу завтра, там тоже будет, и там я схожу, а там я её уже видел, и там я её увидел». Теряется история.

Все-таки когда мы были… Я опять же не хочу вспоминать, что деревья были больше, но мы один раз приезжали в город, мы не перекармливали города. Сейчас в каждый город приезжают. Сначала приехал Авербух, потом Тутберидзе, потом Плющенко, потом Навка. И вот этот один город, сколько он может выдержать этих ледовых шоу? А потом мы говорим: «Что-то люди перестали ходить», — сказал Авербух в беседе с Евгенией Медведевой в YouTube-шоу «Бес комментариев».

Напомним, в апреле 2024 года Трусова впервые за несколько лет выступила в шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

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