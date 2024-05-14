Авербух считает, что Валиева должна думать о возвращении в большой спорт

Олимпийский призёр в танцах на льду, известный хореограф-постановщик Илья Авербух заявил, что фигуристка Камила Валиева должна думать о возвращении в соревновательную деятельность после дисквалификации.

«Я думаю, что такая абсолютно юная девушка, огромный талант, может написать огромную историю. Это может быть такая книга. И это огромная мотивация. Я имею в виду книгу этой победы, этой дороги. Ведь мало того, чтобы просто выиграть чемпионат мира, Олимпиаду. Важна та история, то преодоление, через которое ты проходишь. И за это зрители боготворят и любят, и чтут, и ты становишься над всем.

Если она просто выйдет, вернётся, и будет прекрасно просто кататься в показательных, конечно, зрители будут её боготворить. Но я думаю, что Камила должна думать именно о таком возвращении: на соревнования и с битвой за первые места. У неё всё для этого есть. И тогда это будет катарсис, который мы иногда создаём искусственно в художественных фильмах, когда мы переживаем, а здесь это будет по-настоящему. Я этого ей желаю», — сказал Авербух в беседе с Евгенией Медведевой в YouTube-шоу «Бес комментариев».

Ранее в РУСАДА заявили, что Валиева консультируется с организацией по поводу участия в различных мероприятиях. 18-летняя Камила Валиева примет участие в гастролях шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи.