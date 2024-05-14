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Фигуристка Овсянникова рассказала об особенностях тренировок во Франции

Фигуристка Овсянникова рассказала об особенностях тренировок во Франции
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16-летняя российская фигуристка Алиса Овсянкина, ранее сменившая спортивное гражданство на французское, рассказала об особенностях тренировок во Франции.

«С первых дней все тренировки проходили на английском, понадобился месяц, чтобы я свободно начала на нем разговаривать. Хотя с моим партнером мы сразу поймали общую волну, так что понимали друг друга и без слов. А когда все поняли, что я уже могу понимать язык и говорить на французском, то перевели тренировочный процесс на французский язык. В группе много спортсменов из разных стран, мы часто помогаем друг другу в изучении языков. Некоторые из ребят начали изучать русский вместе со мной, им тоже интересно», — приводит слова Овсянкиной ТАСС.

До 2022 года Овсянкина выступала в дуэте с Матвеем Самохиным. Они становились серебряными призёрами этапа юниорского Гран-при России и пятыми на первенстве России среди юниоров — 2022. В июле 2023 года Овсянкина встала в пару с французом Максимилианом Райе и стала тренироваться в Лионе.

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