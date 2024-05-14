Софья Шевченко и Андрей Ежлов раскрыли музыку для своего нового ритм-танца

Российские фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной раскрыли музыку своего нового ритм-танца.

Андрей: [Для ритм-танца] мы взяли Элвиса Пресли. Надо будет поработать над имиджем (улыбается).

Софья: Музыка интересная. Нужно и темп держать, и возможность расслабиться, протянуть движения есть… В тех десятилетиях, которые были заданы, есть множество зажигательной и весёлой музыки. Мы предлагали Елене Станиславовне много разных вариантов, но идея кататься под Пресли принадлежит ей. «Зачем мы будем катать ни о чём и передавать просто какой-то абстрактный танец, когда есть действительно известные культовые вещи тех времён, на которые можно равняться, и образы, которые можно переносить из поколения в поколение», – так она сказала.

Мы поняли, что это действительно работает. Когда ставишь малоизвестный трек тех годов на льду, да, есть весёлый настрой, хочется двигаться, танцевать, но за ним больше ничего нет. Когда же ставишь известных исполнителей, сразу появляется определённый образ, вырисовываются движения, это уже целая история. Наверное, такой вариант более выигрышный и зрелищный.

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