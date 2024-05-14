Навка рассказала об отсутствии ограничений для участия Валиевой в ледовых шоу

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что ограничений для выступлений Камилы Валиевой в различных ледовых шоу на сегодняшний день нет.

«Кто может сказать со 100-процентной уверенностью, что не будет никаких новых запретов на выступления Камилы Валиевой? Пока ограничений для неё нет», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».

Ранее в РУСАДА заявили, что Валиева консультируется с организацией по поводу участия в различных мероприятиях. 18-летняя российская фигуристка Камила Валиева примет участие в гастролях шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Navka Show в социальных сетях. Для спортсменки эти шоу станут первыми после новости о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В последний раз в рамках подобных перформансов Камила появлялась 28 января в Санкт-Петербурге, за день до оглашения результатов судебных заседаний.