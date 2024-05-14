Фигуристы Шевченко и Ежлов: настроены работать вдолгую. Надеемся, что всё получится

Российские фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказали, как проходит их совместная работа.

— Вам уже удалось скататься или ещё предстоит какое-то время?

Софья: Думаю, что предстоит. Какие-то базовые вещи мы научились делать, но всё-таки работы ещё много. Существует мнение, что, чтобы паре скататься, нужно три года. Могу сказать, что я с этим согласна. Зная по себе, когда перешла из одиночного катания в танцы, многие вещи начала чувствовать по прошествии трёх лет.

Андрей: Позиции, переходы и чистоту исполнения шагов нужно улучшать. Конёк у меня был поставлен ещё в одиночном катании, а с танцорскими навыками пока сложнее.

Ранее спортсмены рассказали, что выполнили задачи, поставленные на Спартакиаду сильнейших — 2024.

Интервью с танцевальным дуэтом Софьи Шевченко и Андрея Ежлова выйдет на «Чемпионате» в 13:00 мск.