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Авербух — о супруге: Лиза послана мне богом. Сделаю всё, чтобы она была окружена детьми

Авербух — о супруге: Лиза послана мне богом. Сделаю всё, чтобы она была окружена детьми
Илья Авербух
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Олимпийский призёр в танцах на льду, известный хореограф-постановщик Илья Авербух рассказал об отношениях с супругой Елизаветой Арзамасовой. Спортсмен также поделился мнением о разнице в возрасте, которая есть у пары.

«Лиза послана мне богом, я абсолютно в этом уверен и сделаю всё возможное, чтобы за время, которое мне господь оставил, сделать и задел для её жизни. Я понимаю, конечно, всегда есть это пресловутое отягчающее «но». В нашей ситуации, естественно, это разница в возрасте. Но она между нами абсолютно не чувствуется. Большое спасибо Лизиной маме, потому что она привила ей большую любовь и к поэзии, и к литературе. Именно в этом мы очень близки. Мы с удовольствием слушаем обожаемых Лизой Высоцкого и Окуджаву. В общем, как говорится, для нас, старпёрчиков, она это любит, мы в этом органичны.

При этом у Лизы есть прекрасный круг своих людей, где она, видимо, и переключается, общается и делает какие-то вещи, показывает мне это через соцсети. Я знаю, что она любит там зависать, она прекрасно пишет совсем другим языком, чем мы общаемся. Я должен сделать просто задел как мужчина, для того, чтобы и без меня всё было на месте. Чтобы и детьми была окружена, и любовью», — сказал Авербух в беседе с Евгенией Медведевой в YouTube-шоу «Бес комментариев».

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