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Хорватия отказалась от проведения чемпионата Европы — 2025 по фигурному катанию

Хорватия отказалась от проведения чемпионата Европы — 2025 по фигурному катанию
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Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что Федерация фигурного катания Хорватии не сможет провести чемпионат Европы, запланированный на январь 2025 года, из-за непредвиденных обстоятельств.

В связи с этим ISU решил возобновить приём заявок на проведение европейского первенства в следующем году. Крайний срок подачи документов — не позднее 24 мая 2024 года.

Также ISU удовлетворил просьбу Франции и перенёс финал Гран-при предстоящего сезона из Орлеана в Гренобль. Соревнования пройдут в декабре 2024 года.

Чемпионат Европы по фигурному катания запланирован на 20-26 января 2025 года.

Международный союз конькобежцев в марте 2022 года в связи с событиями на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах.

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