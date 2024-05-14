Глава РУСАДА — об участии Камилы Валиевой в различных шоу: она советуется с нами

18-летняя российская фигуристка Камила Валиева проводит консультации с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу участия в различных шоу. Об этом сообщила глава организации Вероника Логинова.

«РУСАДА внимательно отслеживает, как спортсмены соблюдают все условия нахождения в дисквалификации. Случай с фигуристкой — не исключение. Мы находимся в контакте со спортсменкой. Мы считаем, что это правильный пример для юных спортсменов, который говорит о том, как должно происходить взаимодействие. Спортсменка действительно советуется с РУСАДА, с нашими юристами по тем или иным вопросам», — приводит слова Логиновой «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно о том, что Валиева примет участие в гастролях шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи.