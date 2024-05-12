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«Сейчас мне никто не удивляется». Трусова — о влиянии популярности на учёбу в МГУ

«Сейчас мне никто не удивляется». Трусова — о влиянии популярности на учёбу в МГУ
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призёр чемпионатов мира и Европы, чемпионка России Александра Трусова рассказала об учёбе в Московском государственном университете (МГУ).

«Поначалу все подходили, фотографировались, было тяжело куда-то пройти. Но сейчас все уже привыкли, никто особо не удивляется мне. Я не могу сказать, помогает или мешает популярность. Наверное, помогает в том, что все понимают, что у меня очень загруженный график. Преподаватели и студенты стараются мне помочь. Никак не мешает.

У меня очень хорошая группа, я дружу со старостой. Она мне помогает, она может остаться после пары и помочь что-то разобрать. Она всегда присылает мне какие-то материалы, которые я не смотрела и не слушала. Она помогает мне, а я стараюсь брать её на мероприятия, на все шоу», — сказала Трусова в интервью «Okko Спорт».

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