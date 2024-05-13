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«Не прошло и года». Алина Загитова опубликовала эпатажные фото в корсете

«Не прошло и года». Алина Загитова опубликовала эпатажные фото в корсете
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях снимки с очередной фотосессии. В ней она примерила образ, в котором сочетаются корсет в розовом оттенке, спортивные штаны и длинные кожаные сапоги.

«Не прошло и года», — подписала серию снимков Загитова.

Фото доступны в телеграм-канале Алины Загитовой.

21-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Помимо личного титула на ОИ, Алина становилась чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

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