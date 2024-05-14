Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Шевченко рассказала, кто её мотивирует из дуэтов, выступающих на мировом уровне

Фигуристка Шевченко рассказала, кто её мотивирует из дуэтов, выступающих на мировом уровне
Софья Шевченко и Андрей Ежлов
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Софья Шевченко, выступающая в дуэте с Андреем Ежловым, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказала о зарубежных спортсменах, которые её вдохновляют.

— Кто из дуэтов, выступающих сейчас на мировом уровне, больше всего вас мотивирует своей историей?

Софья: Первые три места на прошедшем чемпионате мира. Чок/Бейтс, Гиллес/Пуарье, Гиньяр/Фаббри. Про итальянцев часто говорили, что у них разные параметры и что у них нет статного вида, однако они своей бесконечной работой показывают результат, мне на них очень интересно смотреть. Английская пара Фир/Гибсон в этом сезоне яркая. И несмотря на то что многие пары сейчас катаются в ведущей группе мира у одного тренера, они все разные. Видно, что спортсмены сами включены в процесс, придумывают идеи и воплощают их на льду, каждый по-своему. Здорово. Хочется к ним стремиться.

Ранее танцевальный дуэт рассказал, как проходит их совместная работа.

Материалы по теме
«На льду были как лебедь, рак и щука». Интервью с необычным российским дуэтом
Эксклюзив
«На льду были как лебедь, рак и щука». Интервью с необычным российским дуэтом
Материалы по теме
Фигуристка Овсянкина прокомментировала смену спортивного гражданства на французское
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android