Спортивный юрист объяснил, может ли Валиева участвовать в шоу Татьяны Навки

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала участие фигуристки Камилы Валиевой в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

«Насколько я понимаю, речь идёт о коммерческом шоу. Коммерческие выступления не запрещены ни Всемирным антидопинговым кодексом, ни российскими антидопинговыми правилами. Так что не вижу здесь проблем, никаких санкций в отношении Камилы Валиевой быть не должно», — приводит слова юриста РИА Новости.

Гастроли мюзикла на льду «Руслан и Людмила» пройдут в период с 12 июня по 2 октября. Конкретные даты будут известны позднее. Для Валиевой участие в этом проекте будет первым после новости о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В последний раз в подобных шоу фигуристка участвовала 28 января в Санкт-Петербурге, за день до оглашения результатов судебных заседаний.