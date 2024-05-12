Трусова рассказала, почему решила поступить в МГУ

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призёр чемпионатов мира и Европы, чемпионка России Александра Трусова рассказала, почему решила поступить в Московский государственный университет (МГУ).

«Я выбрала университет после Олимпиады. Полностью олимпийский год я не училась, чтобы сконцентрироваться на Играх. После Олимпиады было много предложений, чтобы вести программы, давать и брать интервью, участвовать в передачах. Я подумала, что пойду учиться, чтобы работу выполнять хорошо и качественно. И решила поступить в МГУ. Я очень рада, что получилось», — сказала Трусова в интервью «Okko Спорт».

Напомним, сейчас фигуристке 19 лет, она на втором курсе факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Трусова не выступала на соревнованиях сезона-2023/2024, однако о завершении спортивной карьеры также не объявляла.