Дмитрий Алиев — пятый после короткой программы на этапе Гран-при во Франции

Японский фигурист Юма Кагияма захватил лидерство после короткой программы на этапе Гран-при во Франции. Второе место занимает представитель Латвии Денис Васильев, третьим идёт американец Джейсон Браун.
Лучший из россиян Дмитрий Алиев прыгнул тройной лутц вместо четверного, а также двойной аксель вместо тройного и занимает пятое место. Артур Даниелян и Андрей Мозалёв упали с тройного акселя, Мозалёву также не покорился сальхов.
Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль, Франция
Мужчины. Короткая программа
1. Юма Кагияма (Япония) – 100,64.
2. Денис Васильев (Латвия) – 89,76.
3. Джейсон Браун (США) – 89,39.
4. Сун Сато (Япония) – 87,82.
5. Дмитрий Алиев (Россия) – 85.05.
6. Киган Мессинг (Канада) – 85,03.
7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 84,47.
8. Артур Даниелян (Россия) – 76,86.
9. Андрей Мозалёв (Россия) – 68,77.
- 19 ноября 2021
-
21:11
-
20:39
-
20:26
-
19:56
-
18:55
-
18:35
-
18:23
-
18:07
-
17:48
-
17:31
-
17:21
-
17:13
-
16:54
-
16:50
-
16:34
-
16:25
-
16:17
-
16:07
-
15:40
-
15:12
-
14:36
-
14:27
-
14:23
-
13:48
-
12:49
-
12:46
-
12:36
-
12:30
-
12:20
-
10:59
-
10:46
-
10:44
-
10:27
-
10:05
-
08:33