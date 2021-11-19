Дмитрий Алиев — пятый после короткой программы на этапе Гран-при во Франции

Японский фигурист Юма Кагияма захватил лидерство после короткой программы на этапе Гран-при во Франции. Второе место занимает представитель Латвии Денис Васильев, третьим идёт американец Джейсон Браун.

Лучший из россиян Дмитрий Алиев прыгнул тройной лутц вместо четверного, а также двойной аксель вместо тройного и занимает пятое место. Артур Даниелян и Андрей Мозалёв упали с тройного акселя, Мозалёву также не покорился сальхов.

Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль, Франция

Мужчины. Короткая программа

1. Юма Кагияма (Япония) – 100,64.

2. Денис Васильев (Латвия) – 89,76.

3. Джейсон Браун (США) – 89,39.

4. Сун Сато (Япония) – 87,82.

5. Дмитрий Алиев (Россия) – 85.05.

6. Киган Мессинг (Канада) – 85,03.

7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 84,47.

8. Артур Даниелян (Россия) – 76,86.

9. Андрей Мозалёв (Россия) – 68,77.