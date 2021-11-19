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Дмитрий Алиев — пятый после короткой программы на этапе Гран-при во Франции

Дмитрий Алиев — пятый после короткой программы на этапе Гран-при во Франции
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Японский фигурист Юма Кагияма захватил лидерство после короткой программы на этапе Гран-при во Франции. Второе место занимает представитель Латвии Денис Васильев, третьим идёт американец Джейсон Браун.

Лучший из россиян Дмитрий Алиев прыгнул тройной лутц вместо четверного, а также двойной аксель вместо тройного и занимает пятое место. Артур Даниелян и Андрей Мозалёв упали с тройного акселя, Мозалёву также не покорился сальхов.

Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль, Франция
Мужчины. Короткая программа

1. Юма Кагияма (Япония) – 100,64.
2. Денис Васильев (Латвия) – 89,76.
3. Джейсон Браун (США) – 89,39.
4. Сун Сато (Япония) – 87,82.
5. Дмитрий Алиев (Россия) – 85.05.
6. Киган Мессинг (Канада) – 85,03.
7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 84,47.
8. Артур Даниелян (Россия) – 76,86.
9. Андрей Мозалёв (Россия) – 68,77.

Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 5, Гренобль, Франция
Мужчины. Короткая программа
19 ноября 2021, пятница. 18:45 МСК
Окончено
1
Юма Кагияма
Япония
100.64
2
Денис Васильев
Латвия
89.76
3
Джейсон Браун
США
89.39
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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