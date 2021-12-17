«Женский мозг очень сложен». Депутат — о нестабильности Евгении Тарасовой

Бывший российский фигурист, ныне технический контролёр Андрей Депутат ответил на вопрос о том, почему фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, нестабильна.

«Как мы знаем, женский мозг очень сложен. Я не знаю, работают ли наши спортсмены с психологами. Я считаю, что они обязаны. Я иногда работал, общался со специалистом. Я не знаю, почему наши все скрывают травмы, разборы с психологами, будто это что-то стыдное. Если вы общаетесь, то скажите всем: «Да, мы работаем, да, у нас есть проблемы». Откуда это пошло у наших? Может быть, не только у наших, может, ещё у кого-то есть такая история. Я, например, вижу, что нашим сборникам многим надо работать.

С Женей нужно пообщаться. Всё-таки мы судим по тому, что мы видим. А мы должны послушать. Я уверен, что у неё есть некие свои нюансы, которые она не хочет озвучивать. Я думаю, что надо просто идти и делать. Возможно, будет не идеально по технике, но когда ты идёшь и знаешь, что ты всё сделаешь, то это повышает твою уверенность. Потому что когда ты сомневаешься, ты сразу зажимаешься. Любые страхи зажимают всегда. Если ты всегда расслаблен… Я понимаю, что это легко сказать, но сложно сделать. Но опять же — это работа», — сказал Депутат в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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