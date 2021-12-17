Андрей Депутат рассказал, как мог кататься в паре с Евгенией Медведевой

Бывший российский фигурист, ныне технический контролёр Андрей Депутат рассказал, как мог кататься в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

«Я только-только приехал из Киева, мне было 17 лет и у меня было несколько партнёрш, с которыми я накатывался. И что-то там Женя плохо как-то стала заниматься, и Этери (Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата») такая: «Да я сейчас тебя в парное отдам».

Помню, был разговор, что мы сейчас покатаемся с Женей, может, даже покатались, честно, я не помню. Я тогда не придал этому какого-то значения. Ей тогда было 11-12 лет. Я не понимал, кто она такая, ну и кто я такой — просто дети. Я помню чётко, что её хотели поставить в парное катание со мной. Но я счастлив, что я её в парное не забрал», — сказал Депутат в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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