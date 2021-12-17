Андрей Депутат рассказал, как мог кататься в паре с Евгенией Медведевой

Бывший российский фигурист, ныне технический контролёр Андрей Депутат рассказал, как мог кататься в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.
«Я только-только приехал из Киева, мне было 17 лет и у меня было несколько партнёрш, с которыми я накатывался. И что-то там Женя плохо как-то стала заниматься, и Этери (Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата») такая: «Да я сейчас тебя в парное отдам».
Помню, был разговор, что мы сейчас покатаемся с Женей, может, даже покатались, честно, я не помню. Я тогда не придал этому какого-то значения. Ей тогда было 11-12 лет. Я не понимал, кто она такая, ну и кто я такой — просто дети. Я помню чётко, что её хотели поставить в парное катание со мной. Но я счастлив, что я её в парное не забрал», — сказал Депутат в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 17 декабря 2021
-
15:12
-
15:07
-
14:47
-
14:34
-
14:32
-
14:22
-
14:04
-
13:55
-
13:51
-
12:59
-
12:37
-
12:03
-
11:45
-
11:39
-
10:44
-
09:49
-
09:43
-
09:14
-
09:10
-
07:40
-
01:00
-
00:45
- 16 декабря 2021
-
22:17
-
21:33
-
20:01
-
16:41
-
15:29
-
15:00
-
14:50
-
13:48
-
13:20
-
13:05
-
12:49
-
12:32
-
12:30