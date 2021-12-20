Станислава Константинова рассказала, когда планирует вернуться к соревнованиям

Российская фигуристка Станислава Константинова определила примерные даты своего возвращения после перенесённого коронавируса.

«У меня болела стопа, но я готовилась выступить на двух последних этапах Кубка России, чтобы отобраться на чемпионат страны. Но заболела ковидом, и, хотя переносила болезнь не в тяжёлой форме, решили не рисковать, поэтому ни о каком чемпионате России речи уже не шло. С января рассчитываю заявляться на российские старты, надеюсь, всё получится», — цитирует Константинову ТАСС.

Напомним, бронзовый призёр Универсиады-2019 пропустит один из главных турниров предолимпийского цикла из-за Covid-19. 21-летняя ученица Виктории Волчковой не попадёт в олимпийскую сборную в Пекине. Ближайшие международные турниры в 2022-м году: чемпионат Европы и чемпионат четырех континентов в Таллине (Эстония) и чемпионат мира в Монпелье (Франция).

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