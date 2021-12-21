Этери Тутберидзе – на вопрос о конкуренции с Плющенко: а он есть?

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе интересно отреагировала на вопрос о тренерской конкуренции с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

Напомним, завтра, 22 декабря на Первом канале выйдет шоу «Пусть говорят», гостьей которого станет Тутберидзе. Его ведущий Дмитрий Борисов в «сториз» своего «инстаграма» опубликовал видео анонс программы.

Борисов: А существование конкурентов, которые переманивают ваших спортсменов, вас бодрит?

Тутберидзе: Да слушайте, ну всё это есть, ну чего ещё…

Борисов: Вот есть Плющенко, условно говоря. И если бы…

Тутберидзе: А он есть?

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