Алёна Леонова: сейчас Валиева непробиваемая. Но ЧР выиграет тот, у кого выдержат нервы

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова рассказала об ожиданиях от чемпионата России, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.
«Жду хороших и достойных прокатов от всех спортсменов. Уверена, что многие подошли к этому старту в хорошей форме. Конечно, все будут переживать, но хочется пожелать крепких нервов и веры в себя. Если Туктамышева будет кататься так же, как в сезоне, то должна быть в тройке и претендентом на ОИ.
Сложно предсказать, кто из девушек выиграет, все ошибаются. Конечно, на данный момент Валиева непробиваемая и стабильная, но посмотрим, что будет. У кого выдержат нервы, тот и выиграет.
Что касается мужчин, то у меня предпочтения к группе Рукавицына. Буду болеть за наших парней: Макара, Диму. Надеюсь, что они соберутся и покажут достойные прокаты.
Загорски и Гурейро не выступали на протяжении всего сезона, поэтому сложно сказать, в каких кондициях они находятся. Понятно, что готовились к старту, но борьба за третье место в танцах точно будет серьёзной», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 22 декабря 2021
-
11:02
-
11:00
-
10:56
-
10:49
-
10:44
-
10:19
-
10:12
-
10:02
-
09:38
-
09:16
-
09:14
-
09:04
-
08:59
-
08:58
-
08:47
-
08:31
-
07:48
-
07:41
-
07:30
-
03:17
-
02:37
-
01:53
-
01:31
-
01:04
-
00:59
-
00:53
-
00:42
-
00:24
-
00:08
-
00:00
- 21 декабря 2021
-
23:47
-
23:42
-
22:51
-
22:41
-
22:25