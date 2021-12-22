Алёна Леонова: сейчас Валиева непробиваемая. Но ЧР выиграет тот, у кого выдержат нервы

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова рассказала об ожиданиях от чемпионата России, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

«Жду хороших и достойных прокатов от всех спортсменов. Уверена, что многие подошли к этому старту в хорошей форме. Конечно, все будут переживать, но хочется пожелать крепких нервов и веры в себя. Если Туктамышева будет кататься так же, как в сезоне, то должна быть в тройке и претендентом на ОИ.

Сложно предсказать, кто из девушек выиграет, все ошибаются. Конечно, на данный момент Валиева непробиваемая и стабильная, но посмотрим, что будет. У кого выдержат нервы, тот и выиграет.

Что касается мужчин, то у меня предпочтения к группе Рукавицына. Буду болеть за наших парней: Макара, Диму. Надеюсь, что они соберутся и покажут достойные прокаты.

Загорски и Гурейро не выступали на протяжении всего сезона, поэтому сложно сказать, в каких кондициях они находятся. Понятно, что готовились к старту, но борьба за третье место в танцах точно будет серьёзной», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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