Ковтун считает, что высокие оценки мужчин после короткой программы на ЧР не имеют значения

Бывший российский фигурист Максим Ковтун высказал мнение, что высокие оценки мужчин после короткой программы на чемпионате России не имеют значения. Победу в короткой программе одержал Евгений Семененко, у которого 98,03 балла. Далее расположились Марк Кондратюк (97,77 балла) и Макар Игнатов (95,84 балла).

«Стал бы обращать внимание на высокие баллы у мужчин, если бы это был как минимум этап Гран-при. То, что сегодня много ребят получили за 90 баллов на чемпионате России — это плюс-минус. Человек может получить 97 баллов на чемпионате России, а на чемпионате Европы уже 86 — разница в оценивании колоссальная.

У нас пока мало фигуристов — всего несколько человек, которые получают ближе к сотне на международных соревнованиях. Ребят нужно максимально поддерживать. Если ты достиг такого уровня, то на важных стартах нужно минимизировать и исключать ошибки», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.