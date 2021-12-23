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Ковтун считает, что высокие оценки мужчин после короткой программы на ЧР не имеют значения

Ковтун считает, что высокие оценки мужчин после короткой программы на ЧР не имеют значения
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Бывший российский фигурист Максим Ковтун высказал мнение, что высокие оценки мужчин после короткой программы на чемпионате России не имеют значения. Победу в короткой программе одержал Евгений Семененко, у которого 98,03 балла. Далее расположились Марк Кондратюк (97,77 балла) и Макар Игнатов (95,84 балла).

«Стал бы обращать внимание на высокие баллы у мужчин, если бы это был как минимум этап Гран-при. То, что сегодня много ребят получили за 90 баллов на чемпионате России — это плюс-минус. Человек может получить 97 баллов на чемпионате России, а на чемпионате Европы уже 86 — разница в оценивании колоссальная.

У нас пока мало фигуристов — всего несколько человек, которые получают ближе к сотне на международных соревнованиях. Ребят нужно максимально поддерживать. Если ты достиг такого уровня, то на важных стартах нужно минимизировать и исключать ошибки», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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