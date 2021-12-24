Ковтун: думал, Коляда победит. Победа Кондратюка на ЧР станет толчком в дальнейшей карьере

Бывший российский фигурист Максим Ковтун подвёл итоги мужского турнира на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. Победителем стал Марк Кондратюк, он опередил Михаила Коляду.



«Изначально было понятно, что человек пять-восемь претендовали на попадание в тройку и были в состоянии занять и первое, и второе, и третье места. Какого-то супер-удивления после сегодняшней произвольной программы у мужчин нет, но итог всё равно немного неожиданный. У меня было ощущение, что Коляда сегодня победит, потому что Миша продемонстрировал довольно достойные прокаты.



Очень рад за Марка Кондратюка! Парень очень много работал, чтоб достичь этого результата. Здорово, что он победил на чемпионате России. Для него это станет хорошим толчком в дальнейшей карьере. Марк уже будет понимать, что он достойный спортсмен, который должен показывать и доказывать своё. Это отличная мотивация для молодого спортсмена, который заряжен, у которого всё в порядке со здоровьем и нет хронических травм, которые могут помешать. Дай бог, чтобы у Марка и дальше всё шло хорошо и в гору», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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