Ковтун: прокат Туктамышевой — более чем достойный. Но время идёт, другие сегодня сильнее

Бывший российский фигурист Максим Ковтун прокомментировал седьмое место Елизаветы Туктамышевой на предолимпийском чемпионате России. По итогам турнира должны быть сформированы составы сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

«Очень понравилось, как сегодня Туктамышева собралась и завела зал. Конечно, сейчас она выбыла из борьбы за Олимпийские игры. Но тем не менее прокат был более чем достойный. Время идёт вперёд, конкуренция, девочки, которые впереди, оказались сильнее на сегодняшний день. От этого никуда не уйти», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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