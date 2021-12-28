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Анна Щербакова показала яркие фото с Камилой Валиевой и Александрой Трусовой с ЧР

Анна Щербакова показала яркие фото с Камилой Валиевой и Александрой Трусовой с ЧР
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Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии. На снимках спортсменка изображена с другими российскими фигуристками Камилой Валиевой и Александрой Трусовой. На чемпионате России в Санкт-Петербурге Валиева, Трусова и Щербакова завоевали золото, серебро и бронзу соответственно.

«Чемпионат России — 2022», — подписала она фотографии.

Посмотреть снимки можно в «инстаграме» Анны Щербаковой.

«Такие разные, но все одинаково бесподобные», — написала одна из подписчиц в комментариях.

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