Юдзуру Ханю высказался о завершении спортивной карьеры соотечественника Сёмы Уно

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию 2014 и 2018 годов Юдзуру Ханю отреагировал на завершение спортивной карьеры его соотечественника, двукратного чемпиона мира Сёмы Уно.

«Как человек, который соревновался и шёл бок о бок с Уно ещё с начальной школы, я предполагаю, что и сейчас он продолжит трудиться так же сильно, как это было во время спортивной карьеры, хотя, возможно, уже в несколько иной сфере. Именно из-за этого я не стремлюсь заранее поздравлять с завершением карьеры.

Я надеюсь, что в будущем все твои мечты воплотятся в жизнь. А я продолжу наслаждаться эталонным катанием, с которым ассоциируется имя Сёмы Уно.

Кроме того, я с нетерпением жду мгновений, когда мы снова сможем встретиться на катке — смеяться, серьёзно работать, радоваться и проводить время так, как можем только мы вдвоём.

Юдзуру был очень счастлив выступать вместе с Сёмой. Я искренне благодарен тебе за это. Надеюсь, что впереди нас ждёт ещё много интересных моментов», — приводит слова Юдзуру Ханю Hochi.