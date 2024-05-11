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Тарасова отреагировала на то, что Сёма Уно завершил спортивную карьеру

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова отреагировала на то, что несколько дней назад известный японский фигурист Сёма Уно сообщил о завершении спортивной карьеры.

«Очень жаль. Он запомнился мне невероятным мастерством и индивидуальностью», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, Уно является серебряным призёром Олимпиады 2018 года, бронзовым призёром в личном одиночном катании и серебряным призёром в командном соревновании Игр-2022, двукратным чемпионом мира в мужском одиночном катании, чемпионом четырёх континентов — 2019, победителем финала Гран-при 2022 года. Последние годы Сёму Уно тренировал серебряный призёр Олимпиады-2006 Стефан Ламбьель.

Фигурист сообщил, что 14 мая проведёт пресс-конференцию, на которой расскажет о своей будущей деятельности.