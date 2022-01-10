Джонатан Байер: было бы правильно, если бы Россия сделала Илье Малинину предложение

Американский блогер и музыкант Джонатан Байер прокомментировал то, что фигурист-одиночник Илья Малинин, выступающий за США, не попал в состав национальной команды на Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай).

«Было бы правильно, если бы Россия сделала Илье предложение», — написал Байер в своём «твиттере».

Малинин завоевал серебро на чемпионате США, уступив лишь Нэйтану Чену.

Фигурное катание. Чемпионат США. Мужчины. Результаты по сумме короткой и произвольной программ

1. Нэйтан Чен — 328,01 балла.

2. Илья Малинин — 302,48.

3. Винсент Чжоу — 290,16.

4. Джейсон Браун — 289,78.

5. Камден Пулкинен — 260,41

...11. Артур Дмитриев — 183,01.

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