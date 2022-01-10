Джонатан Байер: было бы правильно, если бы Россия сделала Илье Малинину предложение

Американский блогер и музыкант Джонатан Байер прокомментировал то, что фигурист-одиночник Илья Малинин, выступающий за США, не попал в состав национальной команды на Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай).
«Было бы правильно, если бы Россия сделала Илье предложение», — написал Байер в своём «твиттере».
Малинин завоевал серебро на чемпионате США, уступив лишь Нэйтану Чену.
Фигурное катание. Чемпионат США. Мужчины. Результаты по сумме короткой и произвольной программ
1. Нэйтан Чен — 328,01 балла.
2. Илья Малинин — 302,48.
3. Винсент Чжоу — 290,16.
4. Джейсон Браун — 289,78.
5. Камден Пулкинен — 260,41
...11. Артур Дмитриев — 183,01.
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