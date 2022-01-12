Мозалёв выиграл короткую программу на ЧЕ, Кондратюк и Семененко — призёры

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) мужчины завершили выступление в короткой программе.

Российский фигурист Андрей Мозалёв побил личный рекорд, получив за свой прокат 99,76 балла, и возглавил турнирную таблицу.



Чемпион России Марк Кондратюк справился со всеми заявленными элементами, включая два четверных прыжка, обновил личный рекорд на 14 баллов и занял второе место.

Евгений Семененко исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов, а также тройной аксель, обновил своё лучшее достижение на 10 баллов и уступил Кондратюку 0,02 балла, став третьим.



Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония

Мужчины. Короткая программа

1. Андрей Мозалёв (Россия) – 99,76.

2. Марк Кондратюк (Россия) – 99,06.

3. Евгений Семененко (Россия) – 99,04.

4. Морис Квителашвили (Грузия) – 92,76.

5. Даниэль Грассль (Италия) – 91,75.

6. Денис Васильев (Латвия) – 90,24.