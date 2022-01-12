Мозалёв выиграл короткую программу на ЧЕ, Кондратюк и Семененко — призёры

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) мужчины завершили выступление в короткой программе.
Российский фигурист Андрей Мозалёв побил личный рекорд, получив за свой прокат 99,76 балла, и возглавил турнирную таблицу.
Чемпион России Марк Кондратюк справился со всеми заявленными элементами, включая два четверных прыжка, обновил личный рекорд на 14 баллов и занял второе место.
Евгений Семененко исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов, а также тройной аксель, обновил своё лучшее достижение на 10 баллов и уступил Кондратюку 0,02 балла, став третьим.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония
Мужчины. Короткая программа
1. Андрей Мозалёв (Россия) – 99,76.
2. Марк Кондратюк (Россия) – 99,06.
3. Евгений Семененко (Россия) – 99,04.
4. Морис Квителашвили (Грузия) – 92,76.
5. Даниэль Грассль (Италия) – 91,75.
6. Денис Васильев (Латвия) – 90,24.
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