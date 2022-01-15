«Щербакова доказала действиями, а не словами». Энберт — о российском пьедестале девушек

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт прокомментировал выступление российских фигуристок на чемпионате Европы в Таллине.
Чемпионат Европы выиграла Камила Валиева, второй стала Анна Щербакова, третьей — Александра Трусова.
«Это настоящий подарок болельщикам. Прекрасные впечатления, эмоции. Очень рад за Анну Щербакову: собралась, доказала действиями, а не словами, что она сильна и находится в прекрасной форме. Сегодня у Анны было прекрасное катание. Конечно, у Александры Трусовой сложнейший набор, молодец, что идёт на это, рискует.
Камила Валиева же прекрасна, как всегда. К сожалению, были помарки, но лично для меня это не испортило впечатления от программы. Конечно, лучше бы ребро не соскакивало, но катание всё равно было прекрасным — лучшее на континенте, лучшее в мире, думаю, но скоро увидим», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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