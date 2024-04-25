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Зинина — о состоянии здоровья: был сложный период. Рада, что пережила его, переждала

Зинина — о состоянии здоровья: был сложный период. Рада, что пережила его, переждала
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Российская фигуристка Анастасия Зинина прокомментировала свой прокат с короткой программой на турнире на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. 17-летняя спортсменка получила от судей 56,54 балла за короткую программу.

«У меня со здоровьем всё хорошо, сейчас просто восстанавливаюсь. Был достаточно сложный период. Рада, что я его пережила, переждала. Стараюсь возвращаться», — передает слова Зининой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Анастасия Зинина практически не выступала на официальных соревнованиях. Спортсменка снималась с этапов Гран-при России из-за проблем со здоровьем и пропустила чемпионат страны. Соревнования на призы ФФКК Санкт-Петербурга проходят с 23 по 26 апреля.

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