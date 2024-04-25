Сихарулидзе: на чемпионате мира наши фигуристки могли бы бороться за золото

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о женском одиночном катании в России.

«Ну и конечно, наше всё — женское катание. Здорово катаются девчонки — как юниоры, так и взрослые. Борьба невероятная, количество тройных акселей, четверных очень сложно сосчитать. Конечно, это радует. Но сейчас общее направление ISU не только на техническую сторону программ, но и на правила, поправки в правила. И отношение судей к катанию и к программам немного изменилось. Сейчас важно, чтобы был баланс между элементами ультра-си и шагами, вращениями, дорожками. Всем тем, что для наших зрителей находится между прыжками.

По каким причинам? Это уже второй вопрос. Просто в мире почти нет девушек, которые могут исполнять четверные, всего два-три человека прыгают тройной аксель. У нас таких девушек — юных и постарше — достаточное количество. И международная федерация немного поджимает вниз тех, кто делает элементы ультра-си, и выводит чуть наверх тех, кто просто здорово катается, делает шаги, вращения, но при этом делает и интересные программы, которые важны для зрителя. Соответственно, международная федерация как бы выравнивает шансы.

На сегодняшний день мы живём по правилам международной федерации, поэтому не можем не обращать на это внимания и настоятельно рекомендуем тренерам очень внимательно смотреть на новые тренды. Честно сказать, нельзя думать, что это плохо — то, что генерит ISU по поводу правил. Ведь нет ничего плохого в том, что Петросян прыгнет один-два-три четверных и ещё и создаст гениальную программу с великолепными шагами, вращениями. Что ж тут плохого? Это будет непобедимая программа. И я пытаюсь донести это до наших тренеров: мы должны уделить большое внимание этой второй части программы, чтобы она была сбалансирована. Не только элементы ультра-си, но и остальная обвязка, компоненты должны быть созданы по правилам, и ты на них должен выигрывать. И тогда с тобой невозможно соревноваться.

Моё персональное мнение: если девочку научили делать четверные прыжки, она точно сможет научиться делать здорово вращения. Просто этому нужно уделить время, внимание. Это нудно. Интереснее учиться прыгать четверной и даже падать с него, но когда-то сделать, чем, например, делать на тренировке 10–15 вращений и пытаться их улучшить — скорость, количество оборотов, позиции во вращениях. Это немножко нудно. Но сама логика судейства нас заставляет уделять этому внимание. Без этого не получится.

Если говорить о том, как бы наши девушки могли выглядеть на чемпионате мира, у меня полная уверенность, что они могут бороться за золото, серебро, бронзу. Можно сказать и громче: могут выиграть. Но очной борьбы нет, и будет разумнее говорить, что они могут бороться за любые медали, прежде всего за золотые. Или даже японка, бельгийка попытаются побороться с нашими девочками, чтобы занять место в тройке», — сказал Сихарулидзе в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» на Первом канале.