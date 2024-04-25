Сарик Андреасян снимет художественный фильм о Романе Костомарове

Режиссер Сарик Андреасян сообщил, что снимет художественный фильм о жизни олимпийского чемпиона в танцах на льду российского фигуриста Романа Костомарова. Режиссёр подчеркнул, что кино будет сниматься при участии самого спортсмена и его окружения.

«Я всегда считал, что один из смыслов жизни великих людей — это вдохновлять своими поступками других. Как и большинство жителей нашей страны, я следил за трагедией, которая произошла с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым. Меня до глубины души тронула его история, я плакал от восхищения силой воли и силой духа этого потрясающего человека.

Когда я увидел Романа вновь на льду, когда осознал, что человек способен преодолеть любые сложности, если у него есть желание бороться, любить и заниматься делом своей жизни. Для меня и нашей команды большая честь, что именно нам Роман доверил снимать художественное кино о его жизни, творческом пути и преодолении. Уверен, что у нас получится великолепное «чемпионское» кино при непосредственном участии Романа и его близких», — написал Андреасян в своём телеграм-канале.

Напомним, в январе 2023 года Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии. Позже из-за осложнений у фигуриста развился некроз конечностей. Врачи приняли решение провести ампутации на руках и ногах спортсмена. Позже Костомаров прошёл процедуру протезирования и в декабре 2023 года впервые вышел на лёд после госпитализации.