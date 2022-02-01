Нэйтан Чен высказался о предстоящем выступлении сборной России в командном турнире на ОИ

Трёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании американец Нэйтан Чен поделился ожиданиями от выступления сборной России по фигурному катанию в командном турнире на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

«Уверен, что российская команда выдаст отличное выступление. Командный чемпионат мира был тому подтверждением. Это будет интересно», — приводит слова Чена «РИА Новости Спорт».

Командный турнир стартует в пятницу, 4 февраля. Сборная России, которая выступит как команда Олимпийского комитета России (ОКР), ещё не объявляла состав.

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