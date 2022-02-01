Екатерина Боброва обратилась к сборной России перед Олимпиадой-2022 в Пекине

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Екатерина Боброва обратилась к сборной России в преддверии начала зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

«На этой неделе начинаются Олимпийские игры! Это самые главные соревнования в судьбе каждого спортсмена! Олимпиада — ни с чем не сравнимый старт, к которому атлеты готовятся четыре долгих года. На пути они сталкиваются с травмами, с победами и поражениями, которые закаляют их спортивный характер! Кто-то из участников уже неоднократно был на Олимпиаде. А для кого-то эти Олимпийские игры станут первыми! На этих соревнованиях царит невероятная атмосфера дружбы, напряжения, радости от побед и слёзы как счастья, так и разочарования.

Хочется пожелать всей нашей сборной стальной выдержки, терпения, холодной головы, здоровья — и, самое главное, получать удовольствие от каждого дня! Ведь Олимпийские игры остаются в памяти навсегда!» — написала Боброва в своём «инстаграме».

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