Тарасова — о Косторной у Буяновой: не могу сказать, что за этим будет интересно следить

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала уход чемпионки Европы 2020 года, российской фигуристки Алёны Косторной от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Спортсменка будет заниматься в группе Елены Буяновой.

«Елена Германовна Буянова — очень хороший тренер. У неё тренировалась наша первая чемпионка Аделина Сотникова, причём с детства. Перешла и перешла. Будет стараться у нового тренера. Не могу сказать, что за этим будет интересно следить. Но раз перешла, то будем смотреть, как Алёна работает с новым тренером», — рассказала Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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