Федорченко поставил новую программу Дмитрию Алиеву

Российский фигурист, хореограф-постановщик Артём Федорченко поставил новую программу чемпиону России и Европы 2020 года, участнику Олимпийских игр 2018 года Дмитрию Алиеву. Об этом Федорченко сообщил в своих социальных сетях.

«Новое для Дмитрия Алиева», — написал в социальных сетях Федорченко.

Фото: Из личного архива Артёма Федорченко

Фото: Из личного архива Артёма Федорченко

Ранее стало известно, что хореограф Никита Михайлов в это межсезонье нашёл музыку для чемпиона Европы Дмитрия Алиева, но им не разрешили взять её из-за того, что исполнитель получил статус иноагента. Также Михайлов рассказал, что в прошлом году при подготовке к турниру шоу-программ «Русский вызов» он поставил программу для чемпиона Европы Марка Кондратюка, от которой позднее пришлось отказаться, так как исполнитель получил статус иноагента.