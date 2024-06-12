Хореограф Михайлов рассказал, как создавался номер Трусовой «Отпускаю»

Российский хореограф Никита Михайлов рассказал, как создавался номер для серебряного призёра Олимпийских игр в Пекине, призёра чемпионата мира и Европы, чемпионки России Александры Трусовой «Отпускаю». Напомним, фигуристка презентовала его в начале апреля и показывала во всех городах, где проходило шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«С Сашей у нас коннект достаточно прочный. Творческий союз начался, когда она пришла в ЦСКА. Сейчас она просто иногда звонит: «Мне нужен новый номер, давайте что-нибудь сделаем».

Для шоу Этери Тутберидзе она сказала, что один номер у неё будет под AC/DC, а для второго надо найти что-то противоположное. В поиске музыки я наткнулся на «Отпускаю». Показалось, что это она. Сказал ей: «Саша, это твоё». Мы попробовали, ставили на катке у Этери Георгиевны — и попало.

Саша любит каждую деталь чётко проговаривать, там нужно каждую руку, каждый переход, каждый взгляд. Но замечу, что иногда она стала творчески что-то добавлять. Если раньше она говорила: «Я сама не буду, нет, вы мне должны поставить», то сейчас Саша сама может что-то добавить. Она уже ушла от «я не могу» — Саша может, это я точно знаю. Не всегда хочет, но точно может», — приводит слова Михайлова Sport24.