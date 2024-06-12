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Туктамышева высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании

Туктамышева высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева высказалась о повышении возрастного ценза для допуска фигуристов на взрослые соревнования.

«У меня нет чёткой позиции насчёт повышения возрастного ценза. Я очень много над этим думала и так и не пришла к какому-то выводу. Я сама начала взрослую карьеру очень рано. И когда спортсмен чувствует атмосферу взрослых стартов, ему легче выходить на международные соревнования.

В то же время не совсем честно сравнивать женский организм и детский. Думаю, этим во многом руководствовались, когда повышали ценз. Действительно есть огромная разница в программах, физике, выносливости», — написала Туктамышева в своём блоге.

В 2022 году конгресс Международного союза конькобежцев принял решение о повышении минимального возраста фигуристов для допуска на взрослые соревнования до 17 лет начиная с сезона-2024/2025.

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