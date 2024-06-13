«Прекрасный фандом». Галлямов — о всесторонней поддержке на фоне слушаний в CAS

Бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, поблагодарил фанатов, журналистов и иностранных друзей за поддержку на фоне слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Прошли сутки с момента начала слушаний, и вне зависимости от результата можно отметить, что нас всех поддерживает самый прекрасный фандом в мире! Все мы продолжаем работать на благо ФК в России и в мире, поэтому повода для грусти нет.

В наших СМИ поддержка была колоссальная. Не будет секретом сказать, что наши зарубежные друзья (а не партнёры) пишут слова уверенности в справедливости на разных языках. В том числе и журналисты, хотя это меньше всего ожидалось. Осталось глянуть, что там наши блогеры писали. Наверное, следили во все глаза. В любом случае спасибо за поддержку (она ещё понадобится).

А Никита [Кацалапов] — настоящий капитан!» — написал Галлямов в социальный сетях.

Ранее Александр Галлямов в социальных сетях выложил фото после слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS), которое прошло в среду, 12 июня.

Напомним, после дисквалификации Валиевой ISU презентовал новую тройку призёров командного турнира Олимпиады-2022: сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось американцам, серебро – японцам.