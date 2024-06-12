«Зенит» нашёл игроков на € 30 млн, Надаль и Алькарас сыграют в паре. Главное к вечеру
«Зенит» собирается вернуть в РПЛ Бактиёра Зайнутдинова, Антон Заболотный может перейти в «Химки», а Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль сыграют в парном разряде на Олимпийских играх. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 12 июня.
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