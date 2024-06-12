Хореограф Михайлов рассказал о запрете Первого канала на музыку иноагентов

Хореограф Никита Михайлов рассказал о запрете Первого канала на музыку иноагентов. По его словам, в прошлом году при подготовке к турниру шоу-программ «Русский вызов» он поставил программу для чемпиона Европы Марка Кондратюка, от которой позднее пришлось отказаться, так как исполнитель получил статус иноагента.

«Идея нереализованной программы для Марка Кондратюка на турнир шоу-программ жива. Но, к сожалению, она не прижилась из-за исполнителей, которые стали иноагентами, поэтому нам Первый канал это запретил. Хотя это русская сюжетная история. Я надеюсь, она выстрелит в какой-нибудь момент. Может, через годик или ещё чуть позже», — приводит слова Михайлова Sport24.

Также хореограф добавил, что в это межсезонье нашёл музыку для чемпиона Европы Дмитрия Алиева, но им не разрешили взять её из-за того, что исполнитель получил статус иноагента.

«Если раньше мы вообще никогда не задумывались на тему, что можно брать, а что нет, и могли использовать всё что угодно, то сейчас могут сказать: «Не надо». Например, недавно мы выбирали музыку для Димы Алиева на произвольную, и там в одной из них пела Наргиз, и нас попросили уйти от этого», — добавил Михайлов.