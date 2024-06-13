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Татьяна Навка: у нас есть все разрешения на участие Валиевой в шоу «Руслан и Людмила»

Татьяна Навка: у нас есть все разрешения на участие Валиевой в шоу «Руслан и Людмила»
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала участие в шоу «Руслан и Людмила» фигуристки Камилы Валиевой. Её первое выступление запланировано на 22 июля.

«У нас есть все разрешения на участие Камилы в нашем шоу. Она могла выступать на наших шоу и ранее, у нас проходило небольшое количество шоу в весеннее время. Но она из-за того, что готовится к поступлению в институт, просто приняла решение окунуться в учёбу и поступить в этом году в институт. Мы соответствуем всем правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и российским правилам. С ней работает штат юристов в её команде, которые занимаются именно всеми вопросами, касающимися её выступления в нашем шоу», — приводит слова Навки ТАСС.

Напомним, для 18-летней спортсменки эти выступления станут первыми после новости о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В последний раз в подобных шоу Камила появлялась 28 января в Санкт-Петербурге, за день до оглашения результатов судебных заседаний.

Ранее сообщалось, что в гастролях Навки Валиева примет участие с официального согласия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

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