Кацалапов выступит в CAS c речью от лица сборной России

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине, чемпион мира и Европы в танцах на льду Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, выступит с речью от лица сборной России в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Я хочу сказать, что Никиты [Кацалапова], к сожалению, сегодня с нами не будет, так как он сейчас присутствует на суде по поводу всех наших медалей. И он извиняется, что не может присутствовать здесь, потому что он сейчас там и будет говорить речь за всех нас», — приводит слова Виктории Синициной ТАСС.

Сегодня, 12 июня, Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию на лишение российских фигуристов золота Олимпийских игр в Пекине.

Напомним, после дисквалификации Валиевой ISU презентовал новую тройку призёров командного турнира Олимпиады-2022: сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось американцам, серебро – японцам.