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Анна Щербакова: на льду меня тяжело выбить из настроя. Вижу цель — иду к ней

Анна Щербакова: на льду меня тяжело выбить из настроя. Вижу цель — иду к ней
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Российская фигуристка Анна Щербакова, олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании, заявила, что её тяжело вывести из себя на льду.

«В обычной жизни я из-за мелочей могу как-то переживать, но на льду мне тяжело вспомнить хоть одну ситуацию, когда что-то выбило меня из настроя. Я вижу цель – и чётко иду к ней, не вижу никаких преград», – сказала Щербакова в программе «Доброе утро» на Первом канале.

Отметим, что спортсменка до сих пор продолжает восстанавливаться после операции на голеностопе. Из-за проблем со здоровьем Анна не выступала в конкурсе капитанов на Кубке Первого канала в 2024 году, а в марте отказалась от участия в шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Щербакова не принимала участия в официальных соревнованиях после Олимпийских игр 2022 года, однако не объявляла о завершении профессиональной карьеры.

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