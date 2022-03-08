Максим Ковтун: 8 марта у нас в семье двойной праздник!
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Российский фигурист Максим Ковтун признался, что 8 марта справляет сразу два праздника, и поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днём.
«8 марта у нас в семье двойной праздник!!! День Рождения Папы и праздник Мамы! Всех представительниц прекрасного пола с праздником!» — написал Ковтун в своём инстаграм-аккаунте, использовав в сообщении несколько эмодзи.
Максим Ковтун — российский фигурист, выступавший в мужском одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира (2015 и 2017 гг.), бронзовый призёр европейского чемпионата 2016 года. Четырёхкратный чемпион России 2014, 2015, 2016 и 2019 годов.
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