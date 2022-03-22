Елена Радионова поставила новый номер Алёне Косторной и рассказала подробности

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании, ныне хореограф Елена Радионова поставила новый показательный номер чемпионке Европы 2020 года Алёне Косторной. Также она поделилась подробностями.

«Мне было очень интересно работать с Алёной, ведь она спортсмен высокого уровня. Алёна способна показать любой образ, потому что хорошо чувствует музыку, пластичная, с огромным потенциалом во второй оценке, которая вообще одна из её сильных сторон. Но мы попытались сделать нечто новое. Несмотря на то что любые образы ей подвластны, хотелось выбрать для неё новое направление, показать её более взрослой, зрелой спортсменкой.

Этот номер мы ещё обязательно будем отрабатывать. Вспоминая себя во время карьеры фигуристки, могу сказать, что тоже работала со многими постановщиками, это очень полезно, ведь от каждого я брала что-то своё. Уверена, Алёне наш опыт сотрудничества тоже пойдёт в копилочку», — приводит слова Радионовой «РИА Новости Спорт».

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