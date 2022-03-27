Авербух — о рейтинге ISU: в теннисе Щербакова была бы первой ракеткой мира!

Чемпион мира в спортивных танцах Илья Авербух прокомментировал систему рейтинга фигуристов Международного союза конькобежцев (ISU).
«Что тут думать об иностранцах… Есть белое, а есть чёрное. Мы знаем, что наши девочки самые сильные в мире. Если бы мы привезли на чемпионат мира шесть спортсменок, то они бы заняли первые места. Отрыв российских фигуристок колоссальный — в этом нет ничего удивительного. У нас нет первых ракеток, как в теннисе. Но в теннисе Щербакова была бы первой ракеткой мира!
Ни рейтинги, ни рекорды в фигурном катании большого значения не имеют. Те же рекорды часто меняются только из-за того, что правила всё время видоизменяются. Значение имеет только место на конкретном турнире», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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