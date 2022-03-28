Татьяна Тарасова прокомментировала слова Анны Щербаковой о возможном завершении карьеры
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о возможном завершении карьеры чемпионкой Олимпиады 2022 года в Пекине Анной Щербаковой. Ранее Щербакова не исключила, что уйдёт из спорта по окончании сезона.
«Аня — умная и взрослая спортсменка. Знает, что говорить, как себя вести. Говорит откровенно. Это дело только её и её тренера. Но уж точно не ваше и не моё», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
На Олимпиаде-2022 в Пекине Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову, завоевавшую серебро, и японку Каори Сакамото, ставшую третьей. Камила Валиева заняла четвёртое место.
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